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08.05.2019, 13:53

Полторак не исключает увольнений после инаугурации Зеленского

Полторак не исключает увольнений после инаугурации Зеленского - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны прокомментировал возможные кадровые перестановки после инаугурации новоизбранного президента

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Освобождение от должностей командующих Нацгвардии и операции объединенных сил проведены в рамках ротации и в ближайшее время новых отставок не ожидается. Однако после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского в ВСУ могут произойти кадровые изменения. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время другие ротационные увольнения среди руководства ВСУ, Полторак отметил: "Думаю, что нет, но после инаугурации, думаю ... какие-то изменения могут быть".

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"То, что произошло в зоне проведения операции объединенных сил - это плановая ротация, и она никак не связана с выборами. Дело в том, что у нас привыкли, когда страна входит в "зону турбулентности", а выборы как раз и является такой "зоной турбулентности", то у нас все останавливается", - отметил Полторак.

По его словам, армия не может ждать сроков инаугурации. "Мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать нашу Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение", - отметил министр.

6 мая командующим операции объединенных сил в Донбассе вместо Сергея Наева назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.

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Теги: Владимир Зеленский, степан полторак, инаугурация, увольнения
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