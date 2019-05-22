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22.05.2019, 19:08

Полторак о переговорах с Зеленским: Он слушал и прислушивается

Полторак о переговорах с Зеленским: Он слушал и прислушивается - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра обороны отметил, что президент "достаточно серьезный человек" и вряд ли "способен сделать хуже" для обороноспособности Украины

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Президент Владимир Зеленский во время разговора с на то время министром обороны Степаном Полтораком "слушал и, кажется, прислушивается к мнению других". Об этом Полторак сказал в интервью изданию Настоящее время.

"На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже (для обороноспособности Украины - ред.)… Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему", - добавил он.

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По словам и.о. министра Зеленский "достаточно серьезный человек". "Мы говорили о таких вещах, что у нас сегодня, к сожалению, есть десять обстрелов и один раненый. Два человека погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, поэтому нам было просто не до шуток", - добавил Полторак.

20 мая министр обороны подал в отставку. Позже стало известно, что он будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.

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Теги: Владимир Зеленский, степан полторак
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