Полторак об Укроборонпроме: Скандал сыграет на руку России

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Скандал вокруг Укроборонпрома сыграет на руку России и повлияет на украинскю армию тем, что РФ использует все возможности, чтобы перекрыть все каналы поставки запчастей для той техники, которая еще есть на вооружении украинской армии. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во Львовской области во время визита в Бродовский гарнизон, передает Радио Свобода.

По словам министра, Россия может не только перекрыть контрабанду деталей (она это уже сделала), но и другие пути, чтобы помешать Украине покупать технику.

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"В большинстве случаев запчасти и технику покупали не у России, а у наших партнеров из стран, которые имели на вооружении такую ​​же технику. По поводу запчастей, о которых говорится в журналистском расследовании, то на сегодня мы не нашли фактов, говорящих о том, что они попали в армию. В основном те запчасти шли на иностранные контракты, в частности на авиационную технику, бронированную, но по коммерческой цене и за границу", - отметил министр.

Он отметил, что украинская армия покупает у Укроборонпрома только 40% техники и запчастей, а остальные - у частных предприятий.

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере.