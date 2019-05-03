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03.05.2019, 20:10

Полторак предлагает увеличить финансирование авиазавода Одессы

Полторак предлагает увеличить финансирование авиазавода Одессы - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны прогнозирует, что у Одесского авиазавода вырастут финансирование и заказы, потому что там "реальная работа и реальный результат"

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Министр обороны Степан Полторак, проинспектировав Одесский авиационный завод, заявил, что там "реальная работа и реальный результат", и прогнозирует, что финансирование этого завода и количество заказов у него вырастут. Об этом он написал в Facebook.

Министр рассказал, что сегодня работа на этом предприятии сосредоточена на трех основных приоритетах: модернизация и ремонт самолетов Л-39; модернизация разведывательного самолета Су-24МР; создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты Нептун.

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Фото: Facebook Степана Полторака

Он отметил, что на этот год из оборонного заказа Минобороны предусмотрено 300 млн грн Одесскому авиазаводу.

"После того, что я увидел, думаю, финансирование и заказы будут увеличены", - подытожил министр.

Ранее Полторак сообщил, что сегодня начинаются государственные испытания уникального комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А" – "очень нужный комплекс для ВСУ, который на 30-40% повысит возможности артиллерийских подразделений". 

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Теги: одесса, степан полторак, авиационный завод
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