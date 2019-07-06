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06.07.2019, 16:36

Полторак сменил командующего оперативного командования "Юг"

Полторак сменил командующего оперативного командования "Юг" - Фото
Игорь Палагнюк (фото - mil.gov.ua)

Министр уже представил нового командующего личному составу

Министр обороны Степан Полторак назначил нового командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майора Игоря Палагнюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак уже представил нового командующего личному составу.

В Минобороны рассказали, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий в Донбассе.

"Глава оборонного ведомства определил перспективные задачи вновь назначенному командующему в дальнейшей организации работы и службы как в местах постоянной дислокации, так и в ходе выполнения боевых задач на Востоке Украины", - сказано в сообщении.

20 мая Полторак написал заявление об отставке.

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Теги: степан полторак, Игорь Палагнюк, оперативное командование юг
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