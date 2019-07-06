Полторак сменил командующего оперативного командования "Юг"

Министр обороны Степан Полторак назначил нового командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майора Игоря Палагнюка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Полторак уже представил нового командующего личному составу.
В Минобороны рассказали, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ и является непосредственным участником боевых действий в Донбассе.
"Глава оборонного ведомства определил перспективные задачи вновь назначенному командующему в дальнейшей организации работы и службы как в местах постоянной дислокации, так и в ходе выполнения боевых задач на Востоке Украины", - сказано в сообщении.
20 мая Полторак написал заявление об отставке.