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Поляков опросили, как они оценивают риск нападения России на Польшу. 74% – средне и выше

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 02:49

Поляков попросили оценить риск нападения России на Польшу.

И более 74% указали "средний" или "высокий", публикует Onet.pl результаты опроса, от Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенных на второй день полномасштабной войны в Украине – 25 февраля 2022 года, пишет ЕП.

Вопрос звучал так: "На сколько по шкале от 0 до 10 вы бы оценили риск того, что Польша может стать объектом прямого нападения России?" "0" – такой возможности не рассматривают, "10" – нападение на Польшу обязательно произойдет.

25% опрошенных указали низкую вероятность атаки или вообще ее отсутствие.

51% – видят "средний" риск.

23% – "высокий или очень высокий".

На более высокий риск указали преимущественно люди с высшим образованием (29%), с начальным образованием – 12%.

Разница есть и в оценках между избирателями: 29% тех, кто за оппозицию считают вероятность такого риска высокой, за правящую партию – 13%.

Катерина Амеліна
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польша вторжение в украину агрессия Росии
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