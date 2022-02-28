Поляков опросили, как они оценивают риск нападения России на Польшу. 74% – средне и выше
Поляков попросили оценить риск нападения России на Польшу.
И более 74% указали "средний" или "высокий", публикует Onet.pl результаты опроса, от Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенных на второй день полномасштабной войны в Украине – 25 февраля 2022 года, пишет ЕП.
Вопрос звучал так: "На сколько по шкале от 0 до 10 вы бы оценили риск того, что Польша может стать объектом прямого нападения России?" "0" – такой возможности не рассматривают, "10" – нападение на Польшу обязательно произойдет.
25% опрошенных указали низкую вероятность атаки или вообще ее отсутствие.
51% – видят "средний" риск.
23% – "высокий или очень высокий".
На более высокий риск указали преимущественно люди с высшим образованием (29%), с начальным образованием – 12%.
Разница есть и в оценках между избирателями: 29% тех, кто за оппозицию считают вероятность такого риска высокой, за правящую партию – 13%.
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