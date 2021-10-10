Помилованных Зеленским участников боевых действий освободили из тюрем – ОП

Помилованные президентом Владимиром Зеленским участники боевых действий вышли из тюрем. Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник главы Офиса президента Елена Вербицкая в Facebook.

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Она сообщила, что Государственная уголовно-исполнительная служба оповестила о выполнении президентского указа об освобождении участников боевых действий в полном объеме. В список попали те, кто признал вину, раскаялся и попросил о помиловании.

"В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", – написала Вербицкая.

Она не стала уточнять, за что были осуждены помилованные военные, сказав, что "у каждого из 31 своя история".

В комментариях к публикации она также сообщила, что на данный момент единицам военнослужащих было категорически отказано в помиловании – это люди, которые совершили тяжкие преступления.

В августе Зеленский признал пробелы в законодательстве и обещал помилование осужденным ветеранам.

8 октября Зеленский подписал указ об освобождении или частичном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного.

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Оксана Житнюк

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