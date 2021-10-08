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Зеленский помиловал 31 осужденного военного

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 11:30
Зеленский помиловал 31 осужденного военного - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении или частичном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного. Об этом сообщает Офис президента.

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Помиловать военных рекомендовала Комиссия по вопросам помилования. В пятницу Зеленский подписал указ – осужденным военным сократили срок заключения или освободили от наказания. С каждым осужденным Зеленский общался лично, дальше с ними будет работать психолог.

По словам главы комиссии Андрея Готы, для помилования учитывали заслуги перед государством. Освобождение не касалось военных, которые совершили тяжкие преступления или пьяными устроили ДТП.

Также Гота сообщил, что будет рассматриваться вопрос о помиловании не только ветеранов, а уязвимых категорий: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью. Сейчас в работе – прошение о помиловании осужденных несовершеннолетних.

Отмечается, что встречи с заключенными защитниками и изучения их дел продолжатся. 

  • В августе Зеленский признал пробелы в законодательстве и обещал помилование осужденным ветеранам.

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Владислава Михайленко
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Владимир Зеленский военные указ ветераны помилование
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