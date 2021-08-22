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Осужденные ветераны: Зеленский признал пробелы в законодательстве и обещает помилование

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 17:35
Осужденные ветераны: Зеленский признал пробелы в законодательстве и обещает помилование - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за пробелов в украинском законодательстве тысячи граждан, которые стали на защиту Украины на Донбассе, теперь сами нуждаются в защите – правовой. Об этом он сказал во время выступления на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники".

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По его словам, начало российской агрессии в 2014 году показало "не только слабые места Украины и армии, но и пробелы законодательства".

"Из-за них (пробелов, – ред.) тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины и нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле", – сказал президент.

Он отметил, что для помощи таким гражданам им был создан консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Также, по словам Зеленского, сегодня "впервые за эти годы" активно обрабатывается вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. Этот вопрос, по словам президента, будет решен, когда соответствующая комиссия предоставит необходимые выводы.

Зеленский сообщил, что в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев. Более 500 ветеранов и членов семей погибших получают компенсацию для покупки жилья.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ветераны форум добровольцы
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