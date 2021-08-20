Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Бывший народный депутат и основатель батальона Донбасс Семен Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании, объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил в зале Киевского апелляционного суда, видеотрансляция велась на странице Семенченко в Facebook.

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Бывший нардеп сообщил, что 26 июля суд отменил его круглосуточный домашний арест. Меру пресечения изменили на содержание под стражей сроком на 60 суток, и сторона защиты подала апелляцию. Сегодня, 20 августа, суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на 3 сентября.

Семенченко заявил, что его нахождение в изоляторе временного содержания якобы является незаконным, и в знак протеста он объявляет бессрочную голодовку.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу.

В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.

14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.

26 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток.

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Оксана Житнюк

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