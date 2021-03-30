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Дело о ЧВК. Агент НАБУ Шевченко вышел под залог, но завтра его могут вернуть в СИЗО

30.03.2021, 20:56
Дело о ЧВК. Агент НАБУ Шевченко вышел под залог, но завтра его могут вернуть в СИЗО - Фото
Евгений Шевченко (скриншот с видео)

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, которого суд арестовал по делу о создании ЧВК и торговле оружием, внес 5 млн грн залога и вышел из СИЗО. Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

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По его словам, деньги для залога ему помогли собрать друзья.

Шевченко сообщил, что на завтра, 31 марта, назначена апелляция, во время которой прокуратура попытается добиться отмены залога и вновь отправить его в СИЗО.

Он утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказал конкретный человек из Офиса президента.

Шевченко анонсировал пресс-конференцию на четверг, 1 апреля, во время которой он, или в случае его ареста – адвокаты, расскажут подробности дела.

"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", – пообещал Шевченко.

Читайте также: ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – Слідство.Інфо

Наталия Медведева
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чвк евгений шевченко
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