Дело о ЧВК. Агент НАБУ Шевченко вышел под залог, но завтра его могут вернуть в СИЗО

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, которого суд арестовал по делу о создании ЧВК и торговле оружием, внес 5 млн грн залога и вышел из СИЗО. Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

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По его словам, деньги для залога ему помогли собрать друзья.

Шевченко сообщил, что на завтра, 31 марта, назначена апелляция, во время которой прокуратура попытается добиться отмены залога и вновь отправить его в СИЗО.

Он утверждает, что "закрыть его любой ценой" приказал конкретный человек из Офиса президента.

Шевченко анонсировал пресс-конференцию на четверг, 1 апреля, во время которой он, или в случае его ареста – адвокаты, расскажут подробности дела.

"Изложу все факты о процессе фальсификации дела против меня. Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", – пообещал Шевченко.

24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

26 марта Печерский суд столицы арестовал Семенченко и Шевченко, причем бывшего нардепа заключили под стражу без права выйти под залог.

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Наталия Медведева

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