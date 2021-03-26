Организация Донкорп Украина, связанная с бывшим добровольцем и экс-нардепом Семеном Семенченко, выполняла задания "в интересах бизнесмена Игоря Коломойского". Об этом говорится в расследовании программы Слідство.Інфо.

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Журналисты выяснили, что члены "частной военной компании" (так организацию называют в СБУ, – ред.) участвовали в акциях протеста против экс-главы Нацбанка Якова Смолия и его тогдашнего заместителя Катерины Рожковой.

"Была задача создать картинку, для этой картинки были перфомансы, – говорит бывший член Донкорп Евгений Сикора, отмечая, что акции против экс-руководства НБУ курировал якобы лично Семенченко. – Он все эти сценарии утверждал, корректировал. В принципе, он там и присутствовал, только с машины наблюдал. Периодический звонил и поправлял, что неправильно делаете".

Ранее Смолий заявлял, что "есть догадки", что в давлении на НБУ был заинтересован Коломойский.

Слідство.Інфо отмечают, что "ЧВК" Семенченко занимались охраной госкомпании Центрэнерго. Журналисты утверждают, что до 26 февраля компанию возглавляло руководство, близкое к Коломойскому, и "компании из орбиты олигарха тогда получали наибольшую выгоду от деятельности Центрэнерго".

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Помимо этого, расследователи отмечают, что "ЧВК" также занималась охраной шахты Краснолиманская, которая поставляла уголь на Центрэнерго.

Расследователи выяснили, что феврале члены организации участвовали в стрельбе на столичной стройплощадке по улице Казимира Малевича. Они отмечают, что со стройкой, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связан Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Коломойского.

24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе.

Сегодня Семенченко заявил, что он отбрасывает обвинения в создании незаконного вооруженного формирования и намерен защищаться в суде.

Станислав Стороженко

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