"Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

Экс-нардеп и основатель добробата Донбасс Семен Семенченко отбрасывает обвинения в создании незаконного вооруженного формирования и намерен защищаться в суде. Об этом он написал в Facebook. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Семенченко приехал в СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Семенченко написал, что был удивлен информацией о деле СБУ против него. Он отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде.

Семенченко также сказал, что информация о том, что его задержали и вручили подозрение, не соответствует действительности.

"Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов, чтобы получить подозрение и дать объяснения," – написал он.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Семенченко прибыл в Киевское управление СБУ. С ним проводятся следственные действия.

В пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net отметили, что их позиция по делу уже обнародована: в течение двух последних дней была предоставлена часть доказательств.

24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.

Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе.

Читайте также: Дело о создании ЧВК. Агент НАБУ Шевченко связывает подозрение от СБУ с Вагнергейтом

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.