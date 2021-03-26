UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

26.03.2021, 13:15
Семен Семенченко (скриншот видео Семен Семенченко, Facebook)

Экс-нардеп и основатель добробата Донбасс Семен Семенченко отбрасывает обвинения в создании незаконного вооруженного формирования и намерен защищаться в суде. Об этом он написал в Facebook. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Семенченко приехал в СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Семенченко написал, что был удивлен информацией о деле СБУ против него. Он отрицает все обвинения и намерен защищаться в суде.

Семенченко также сказал, что информация о том, что его задержали и вручили подозрение, не соответствует действительности.

"Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов, чтобы получить подозрение и дать объяснения," – написал он.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Семенченко прибыл в Киевское управление СБУ. С ним проводятся следственные действия.

В пресс-службе СБУ в комментарии LIGA.net отметили, что их позиция по делу уже обнародована: в течение двух последних дней была предоставлена часть доказательств.   

  • 24 марта СБУ заявила, что внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко и Семенченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия.
  • Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении, заявили в спецслужбе. 

Читайте также: Дело о создании ЧВК. Агент НАБУ Шевченко связывает подозрение от СБУ с Вагнергейтом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу чвк семен семенченко евгений шевченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 