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Суд опять отправил Семенченко под арест

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 18:01
Суд опять отправил Семенченко под арест - Фото
Семен Семенченко (скриншот видео Semen Semenchenko/YouTube)

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко  с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток. Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.

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Сегодня, 26 июля, суд удовлетворил ходатайство СБУ об изменении меры пресечения для обвиняемого в создании незаконной частной военной компании Семена Семенченко.

Сам Семенченко заявил, что был готов к такому решению суда, показав сумку с вещами, с которой пришел на заседание. Также, по словам Семенченко, вероятнее всего, его отправят не в СИЗО, а в изолятор временного содержания.

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сбу сизо чвк семен семенченко
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