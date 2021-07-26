Суд опять отправил Семенченко под арест

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и основателя батальона Донбасс Семена Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток. Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.

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Сегодня, 26 июля, суд удовлетворил ходатайство СБУ об изменении меры пресечения для обвиняемого в создании незаконной частной военной компании Семена Семенченко.

Сам Семенченко заявил, что был готов к такому решению суда, показав сумку с вещами, с которой пришел на заседание. Также, по словам Семенченко, вероятнее всего, его отправят не в СИЗО, а в изолятор временного содержания.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Однако он заплатил залог и вышел на свободу.

В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.

14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.

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