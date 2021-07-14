Дело о создании ЧВК. Семенченко отпустили сидеть дома

Соломенский суд Киева заменил обвиняемому по делу о создании незаконной ЧВК Семену Семенченко содержание в изоляторе Службы безопасности Украины на круглосуточный домашний арест.

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Судья объявила, что удовлетворяет ходатайство Семенченко и меняет меру пресечения с ареста в СИЗО на домашний арест, обязав подсудимого носить электронный браслет, не покидать пределы Киева, а также прибывать по требованию следователя, следственного судьи или прокурора.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Однако он заплатил залог и вышел на свободу.

В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

29 апреля суд продлил ему арест.

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Дарья Мостовая

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