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Дело о создании ЧВК. Семенченко отпустили сидеть дома

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 10:50
Дело о создании ЧВК. Семенченко отпустили сидеть дома - Фото
Семен Семенченко (Фото: LIGA.net)

Соломенский суд Киева заменил обвиняемому по делу о создании незаконной ЧВК Семену Семенченко содержание в изоляторе Службы безопасности Украины на круглосуточный домашний арест. 

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Судья объявила, что удовлетворяет ходатайство Семенченко и меняет меру пресечения с ареста в СИЗО на домашний арест, обязав подсудимого носить электронный браслет, не покидать пределы Киева, а также прибывать по требованию следователя, следственного судьи или прокурора.

Читайте также: "Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

Дарья Мостовая
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