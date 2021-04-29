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Дело о ЧВК. Суд оставил Семенченко под арестом

29.04.2021, 18:53
Дело о ЧВК. Суд оставил Семенченко под арестом - Фото
Семен Семенченко (скриншот видео Semen Semenchenko/YouTube)

Сегодня, 29 апреля, Печерский райсуд Киева оставил под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщил LIGA.net адвокат Владислав Добош.

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Защита подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения для Семенченко, но суд постановил оставить ее прежней – содержание под стражей без возможности выхода под залог.

Теперь Семенченко останется в СИЗО до 24 мая, когда закончится срок действующей меры пресечения. Как сказал адвокат, прокурор уже сообщил о намерении ходатайствовать о продлении ареста.

По словам Добоша, несмотря на сегодняшнее решение суда, настроение у Семенченко боевое. 

  • 24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении. 
  • 26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сегодня он заплатил залог и вышел на свободу.
  • В тот же день Семенченко заявил: "Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия".
  • Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.
Наталия Медведева
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чвк семен семенченко
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