Дело о ЧВК. Суд оставил Семенченко под арестом

Сегодня, 29 апреля, Печерский райсуд Киева оставил под арестом бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщил LIGA.net адвокат Владислав Добош.

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Защита подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения для Семенченко, но суд постановил оставить ее прежней – содержание под стражей без возможности выхода под залог.

Теперь Семенченко останется в СИЗО до 24 мая, когда закончится срок действующей меры пресечения. Как сказал адвокат, прокурор уже сообщил о намерении ходатайствовать о продлении ареста.

По словам Добоша, несмотря на сегодняшнее решение суда, настроение у Семенченко боевое.

24 марта СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Было проведено около 80 обысков, изъято оружие и боеприпасы. Семенченко, Шевченко и другим людям сообщили о подозрении.

26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сегодня он заплатил залог и вышел на свободу.

В тот же день Семенченко заявил: "Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия".

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

Наталия Медведева

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