"Нас действительно преследуют". Юлия Кузьменко вслед за Яной Дугарь заявила о слежке
Одна из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила о преследовании. Об этом она сообщила в Facebook.
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"Ситуация неприятная – нас действительно преследуют", – написала Кузьменко.
Кузьменко отметила, что после заявления Яны Дугарь о преследовании, старается внимательно следить за автомобилями, которые ездят рядом с ней.
На основе этих наблюдений Кузьменко заявила, что у нее нет проблем со здоровьем, а также ни она, ни ее близкие не имеют суицидальных настроений.
Кузьменко подчеркнула, что она очень осторожный водитель, а ее автомобиль полностью исправен, что подтверждается недавней проверкой на СТО.
"В случае, если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя – это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – написала Кузьменко.
Дугарь заявила о слежке 6 августа.
- В декабре 2019 года Юлии Кузьменко в числе прочих объявили подозрение в убийстве Шеремета.
- 22 мая 2020 года дело об убийстве журналиста было передано в суд.
- 16 июля Кузьменко оставили под арестом еще на два месяца, а 11 августа ее выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на домашний арест.
- 30 апреля 2021-го суд изменил меру пресечения Андрею Антоненко – его отпустили под круглосуточный домашний арест.
- В мае президент Владимир Зеленский заявил, что если вина Дугарь, Кузьменко и Антоненко не будет доказана, то у него будет "серьезный разговор" с тогдашним главой МВД Арсеном Аваковым.
- 4 августа Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест.
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