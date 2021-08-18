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"Нас действительно преследуют". Юлия Кузьменко вслед за Яной Дугарь заявила о слежке

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 23:03
Юлия Кузьменко (Фото - Facebook Рух опору капітуляції)

Одна из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила о преследовании. Об этом она сообщила в Facebook.

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"Ситуация неприятная – нас действительно преследуют", – написала Кузьменко.

Кузьменко отметила, что после заявления Яны Дугарь о преследовании, старается внимательно следить за автомобилями, которые ездят рядом с ней.

На основе этих наблюдений Кузьменко заявила, что у нее нет проблем со здоровьем, а также ни она, ни ее близкие не имеют суицидальных настроений.

Кузьменко подчеркнула, что она очень осторожный водитель, а ее автомобиль полностью исправен, что подтверждается недавней проверкой на СТО.

"В случае, если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя – это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – написала Кузьменко.

Дугарь заявила о слежке 6 августа.

Наталия Медведева
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Павел Шеремет преследование слежка Юлия Кузьменко
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