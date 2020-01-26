Помпео накричал на ведущую после вопросов об Украине и Йованович

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Глава Госдепа США Майкл Помпео накричал на ведущую одной из американских радиостанции после того, как она начала задавать вопросы о бывшем после США в Украине Мари Йованович и Украину. Об этом сообщает National Public Radio.

Инцидент произошел с ведущей Мэри Луиз Келли, которая представляет радиостанцию NPR.

После вопроса о том, заслужила ли извинения Йованович, Помпео заявил, что давал согласие обсуждать только Иран.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа сделала для Украины намного больше, чем экс-президента страны Барака Обамы.

После эфира Помпео начал кричать на ведущую и использовал нецензурные выражения. "Думаешь, что американцев волнует Украина?" - спросил у нее Помпео.

Глава Госдепа также предложил ведущей показать Украину на карте. "Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала ведущая.