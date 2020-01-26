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Помпео накричал на ведущую после вопросов об Украине и Йованович

Помпео накричал на ведущую после вопросов об Украине и Йованович - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
26.01.2020, 07:51

Инцидент произошел с ведущей Мэри Луиз Келли

Глава Госдепа США Майкл Помпео накричал на ведущую одной из американских радиостанции после того, как она начала задавать вопросы о бывшем после США в Украине Мари Йованович и Украину. Об этом сообщает National Public Radio.

Инцидент произошел с ведущей Мэри Луиз Келли, которая представляет радиостанцию NPR.

После вопроса о том, заслужила ли извинения Йованович, Помпео заявил, что давал согласие обсуждать только Иран.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа сделала для Украины намного больше, чем экс-президента страны Барака Обамы.

После эфира Помпео начал кричать на ведущую и использовал нецензурные выражения. "Думаешь, что американцев волнует Украина?" - спросил у нее Помпео.

Глава Госдепа также предложил ведущей показать Украину на карте. "Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала ведущая.

  • 25 января сообщалось, что американский телеканал ABC воспроизвел в своем сюжете аудиозапись, на которой, по информации издания, Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашнего посла США в Украине Йованович "убрали".

 

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Майкл Помпео Украина мари йованович интервью Мэри Луиз Келли
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