Попадание ракеты в высотку в Киеве. Найдены тела еще двух погибших – Кличко

В Киеве под завалами дома в Киеве, в которой 24 июня попали обломки российской ракеты, найдены тела еще двух человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших", – написал Кличко.

Он добавил, что операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, спасатели работают в поврежденном доме.

"В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", – сообщил мэр Киева.

Около 03:40 24 июня во время массированного ракетного удара, который нанесла Россия по Украине в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в 24-этажный жилой дом.

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