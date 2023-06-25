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Попадание ракеты в высотку в Киеве. Найдены тела еще двух погибших – Кличко

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25.06.2023, 11:44
Попадание ракеты в высотку в Киеве. Найдены тела еще двух погибших – Кличко - Фото
Дом к Киеве, куда попали обломки российской ракеты (Фото: КГГА)

В Киеве под завалами дома в Киеве, в которой 24 июня попали обломки российской ракеты, найдены тела еще двух человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших", – написал Кличко.

Он добавил, что операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, спасатели работают в поврежденном доме.

"В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек", – сообщил мэр Киева.

Около 03:40 24 июня во время массированного ракетного удара, который нанесла Россия по Украине в Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в 24-этажный жилой дом.

Читайте также: Россия ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову и другим, разрушены дома – фото, видео

Наталья Медведева
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