Попадання ракети у висотку у Києві. Знайдено тіла ще двох загиблих – Кличко

У Києві під завалами будинку, у який 24 червня влучили уламки російської ракети, знайдено тіла ще двох людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Під завалами у будинку в Солом'янському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих", – написав Кличко.

Він додав, що операція з ліквідації наслідків ворожої атаки продовжується, рятувальники працюють у пошкодженому будинку.

"Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п'ятеро людей", – повідомив мер Києва.

Близько 03:40 24 червня під час масованого ракетного удару, який завдала Росія по Україні в Солом'янському районі Києва, уламки ракети влучили по 24-поверховому житловому будинку.

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