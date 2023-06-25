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Попадання ракети у висотку у Києві. Знайдено тіла ще двох загиблих – Кличко

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 11:44
Попадання ракети у висотку у Києві. Знайдено тіла ще двох загиблих – Кличко - Фото
Будинок у Києві, куди влучили уламки російської ракети (Фото: КМДА)

У Києві під завалами будинку, у який 24 червня влучили уламки російської ракети, знайдено тіла ще двох людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Під завалами у будинку в Солом'янському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих", – написав Кличко.

Він додав, що операція з ліквідації наслідків ворожої атаки продовжується, рятувальники працюють у пошкодженому будинку.

"Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п'ятеро людей", – повідомив мер Києва.

Близько 03:40 24 червня під час масованого ракетного удару, який завдала Росія по Україні в Солом'янському районі Києва, уламки ракети влучили по 24-поверховому житловому будинку.

Читайте також: Росія вдарила ракетами по Дніпру, Києву, Харкову та іншим, зруйновано будинки – фото, відео

Наталія Медведєва
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