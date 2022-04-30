Попасная. Российская ДРГ расстреляла два эвакуационных автобуса – связи с водителями нет

Российские диверсанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной, связи с водителями нет. Об этом сообщил руководитель Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов, передает Луганская ОВА.

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По его словам, вчера из Попасной эвакуировали 31 человека, но желающих было значительно больше – в город отправили еще два автобуса.

"Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", – сказал он.

Ханатов также добавил, что российская армия методично обстреливает город: каждый день гибнут люди и рушатся здания.

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Марк Сировой

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