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Попасную стирают с лица земли. РФ стреляет по всем городам Луганской области – Гайда

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 07:59
Попасную стирают с лица земли. РФ стреляет по всем городам Луганской области – Гайда - Фото
Фото: Луганская ОВА

В Луганской области во вторник, 3 мая, в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне обстреливают все свободные города области.

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"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта [Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4] выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганской области как населенный пункт", – заявил он.

В результате обстрелов погибла женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной, еще две жительницы Лисичанска получили ранения.

За сутки повреждены 45 домов и других объектов.

В Лисичанске после обстрелов сгорело здание областного медицинского центра опасных инфекционных болезней, в Сиротино – единственная в поселке школа, в Северодонецке – торговый центр.

Андрей Водяный
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война луганская область Попасная Сергей Гайдай
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