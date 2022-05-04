Попасную стирают с лица земли. РФ стреляет по всем городам Луганской области – Гайда

В Луганской области во вторник, 3 мая, в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне обстреливают все свободные города области.

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"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта [Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4] выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганской области как населенный пункт", – заявил он.

В результате обстрелов погибла женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной, еще две жительницы Лисичанска получили ранения.

За сутки повреждены 45 домов и других объектов.

В Лисичанске после обстрелов сгорело здание областного медицинского центра опасных инфекционных болезней, в Сиротино – единственная в поселке школа, в Северодонецке – торговый центр.

2 мая Гайдай заявил, что Россия может попытаться оцепить Северодонецк, как Мариуполь.

Андрей Водяный

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