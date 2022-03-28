UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Попытки России изменить мировой порядок должны закончиться в Украине – посол Польши

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 15:51
Попытки России изменить мировой порядок должны закончиться в Украине – посол Польши - Фото
Бартош Цихоцки (фото – gov.pl)

Продвигаемую российским диктатором Владимиром Путиным российскую концепцию изменения структуры международных отношений силой необходимо пресечь в Украине. Об этом в интервью UkrlifeTV заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Североатлантический Альянс должен активно выступать против международных преступлений. В качестве примера Цихоцки назвал атаки на США, борьбу с терроризмом в Афганистане и Ираке. "НАТО не может ограничиваться спокойствием на своей территории", – подчеркнул он.

Он напомнил, что Россия конкретно заявляла о том, что готова немирным путем возвратить международные отношения до уровня 1997 года. "Россия мечтает о ситуации, когда Украина и другие бывшие государства Советского Союза полностью будут зависимы от решений Москвы", – уверен посол.  

"То есть, здесь речь идет и о НАТО, поэтому нужно эту (российскую) концепцию изменения структуры международных отношений силой остановить именно здесь, в Украине. Поэтому НАТО имеет свою часть ответственности и должно быть активным", – сказал Цихоцки.

Он добавил, что в Польше, Словении, странах Балтии понимают, что Россия пойдет дальше в случае отсутствия общего ответа на агрессию в Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины и прекращению войны.

Станислав Погорилов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина нато Бартош Цихоцки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 