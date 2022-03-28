Попытки России изменить мировой порядок должны закончиться в Украине – посол Польши

Продвигаемую российским диктатором Владимиром Путиным российскую концепцию изменения структуры международных отношений силой необходимо пресечь в Украине. Об этом в интервью UkrlifeTV заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

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По его словам, Североатлантический Альянс должен активно выступать против международных преступлений. В качестве примера Цихоцки назвал атаки на США, борьбу с терроризмом в Афганистане и Ираке. "НАТО не может ограничиваться спокойствием на своей территории", – подчеркнул он.

Он напомнил, что Россия конкретно заявляла о том, что готова немирным путем возвратить международные отношения до уровня 1997 года. "Россия мечтает о ситуации, когда Украина и другие бывшие государства Советского Союза полностью будут зависимы от решений Москвы", – уверен посол.

"То есть, здесь речь идет и о НАТО, поэтому нужно эту (российскую) концепцию изменения структуры международных отношений силой остановить именно здесь, в Украине. Поэтому НАТО имеет свою часть ответственности и должно быть активным", – сказал Цихоцки.

Он добавил, что в Польше, Словении, странах Балтии понимают, что Россия пойдет дальше в случае отсутствия общего ответа на агрессию в Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины и прекращению войны.

Станислав Погорилов

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