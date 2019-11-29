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"Пора приглушить свободу слова". Нардеп Слуги народа объяснилась

"Пора приглушить свободу слова". Нардеп Слуги народа объяснилась - Фото
Ольга Василевская (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.11.2019, 12:08

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова "вырвали из контекста"

Народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк объяснила свои слова о необходимости "приглушить свободу слова", заявив, что ее слова "были вырваны из контекста". Об этом она написала в Facebook.  

"Я считаю угрозы жизни президенту угрозами его жизни <...> Так скоро для нас может стать нормой "бей жидов", или призывы к преследованию секс-меньшинств <...> Поэтому я осуждаю высказывания, которые к этому призывают и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность к мыслям об убийствах и уничтожении", - написала она.

А отсюда, по ее словам, и "возникла фраза об ограничении именно такой свободы слова": "Между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница. Эту мысль я хотела донести зрителям".

  • Ранее сообщалось, что нардеп от СН считает, что журналистам и блогерам в Украине нужно "фильтровать речь", а свободу слова следует ограничить.
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Слуга народа свобода слова Ольга Василевская-Смаглюк
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