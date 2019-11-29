Нардеп Слуги народа: Пора уже приглушить свободу слова в Украине

Ольга Василевская (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат Рады от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк, экс-журналистка канала 1+1, считает, что журналистам и блогерам в Украине нужно "фильтровать речь", а свободу слова следует ограничить. Такую идею она озвучила вчера вечером в эфире канала "Настоящее время".

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – заявила она.

Читайте также: Зверобой - Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали

Так нардеп прокомментировала дело против нардепа Евросолидарности Софии Федины и военного волонтера Маруси Зверобой (Елены Беленькой), которых власти заподозрили в "угрозах убийством" президенту Владимиру Зеленскому.

Рассуждая на тему кейса Зверобой, нардеп сказала, что у той дома нашли "три огнестрельных оружия" - и это будто бы "подтверждает" слова волонтера в адрес Зеленского, а потому "необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение".