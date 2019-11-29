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Нардеп Слуги народа: Пора уже приглушить свободу слова в Украине

Нардеп Слуги народа: Пора уже приглушить свободу слова в Украине - Фото
Ольга Василевская (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.11.2019, 06:50

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму или в РФ", Федину и Зверобой "просто посадили бы в тюрьму без суда"

Депутат Рады от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк, экс-журналистка канала 1+1, считает, что журналистам и блогерам в Украине нужно "фильтровать речь", а свободу слова следует ограничить. Такую идею она озвучила вчера вечером в эфире канала "Настоящее время".

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – заявила она.

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Так нардеп прокомментировала дело против нардепа Евросолидарности Софии Федины и военного волонтера Маруси Зверобой (Елены Беленькой), которых власти заподозрили в "угрозах убийством" президенту Владимиру Зеленскому.

Рассуждая на тему кейса Зверобой, нардеп сказала, что у той дома нашли "три огнестрельных оружия" - и это будто бы "подтверждает" слова волонтера в адрес Зеленского, а потому "необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение".

  • 26 ноября 2019-го ГБР направило в ГПУ проект подозрения Федине и Беленькой. Вчера с утра к последней пришли с обыском.
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свобода слова цензура Ольга Василевская-Смаглюк София Федина Маруся Зверобой
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