Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зверобой - Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали

Зверобой - Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали - Фото
Маруся Зверобой (Фото - Маруся Звіробій/Facebook)
28.11.2019, 13:17

Волонтер подчеркивает: обыск в ее доме не изменит ситуации, о которой она "предупреждала" президента

Волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, не отказывается от своих слов, адресованных во время стрима президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она рассказала журналистам.

"Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали", - заявила она.

Она также подчеркнула, что по телевидению ранее "распиарили вырванный из контекста разговор" между ней и Фединой, в котором они обсуждали перепалку президента с бойцом в Золотом. Сам факт обысков Зверобой считает политическим преследованием.

Справка. Позавчера, 26 ноября, ГБР направило в ГПУ проект подозрения нардепу Евросолидарности Софии Федине и Беленькой. Следствие считает, что 26 октября в стриме они "высказывали угрозы убийством" президенту. Сегодня утром к Зверобой нагрянули с обыском следователи ГБР.

Читайте также: Обыск у волонтера-блогера Маруси Зверобой: изъяли оружие

 

Напишите нам
Владимир Зеленский София Федина Маруся Зверобой
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 