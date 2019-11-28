Зверобой - Зеленскому: Произойдет все так, как мы сказали

Маруся Зверобой (Фото - Маруся Звіробій/Facebook)

Волонтер Елена Беленькая, известная как Маруся Зверобой, не отказывается от своих слов, адресованных во время стрима президенту Владимиру Зеленскому. Об этом она рассказала журналистам.

"Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой. Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали", - заявила она.

Она также подчеркнула, что по телевидению ранее "распиарили вырванный из контекста разговор" между ней и Фединой, в котором они обсуждали перепалку президента с бойцом в Золотом. Сам факт обысков Зверобой считает политическим преследованием.

Справка. Позавчера, 26 ноября, ГБР направило в ГПУ проект подозрения нардепу Евросолидарности Софии Федине и Беленькой. Следствие считает, что 26 октября в стриме они "высказывали угрозы убийством" президенту. Сегодня утром к Зверобой нагрянули с обыском следователи ГБР.

Читайте также: Обыск у волонтера-блогера Маруси Зверобой: изъяли оружие