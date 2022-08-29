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"Пора возвращаться". Кулеба призвал IKEA и шведский бизнес возобновить работу в Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 23:06
Дмитрий Кулеба (скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал шведский бизнес вернуться и продолжить свою работу в Украине. Об этом Кулеба написал в Twitter.

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"Я призываю шведский бизнес к активному изучению и возобновлению работы в Украине. Например, Scania Group уже увеличивает деловую активность. Другие должны последовать их примеру. Особенно IKEA, которая с 24 февраля оставила шесть украинских фабрик, – пора возвращаться!", – написал глава МИД

  • 29 августа Швеция объявила о новом пакете помощи Украине. Кулеба попросил САУ Archer.

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Наталия Медведева
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