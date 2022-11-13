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Пора закрыть пробелы в международном праве, нужен спецтрибунал по РФ – президент Латвии

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13.11.2022, 20:55
Пора закрыть пробелы в международном праве, нужен спецтрибунал по РФ – президент Латвии - Фото
Эгилс Левитс (Фото - EPA)

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал мировое сообщество расследовать военную агрессию России против Украины и дать ей юридическую оценку через создание спецтрибунала. Об этом он сказал на церемонии в бундестаге по случаю Всенародного дня скорби в Берлине, пишет Deutsche Welle.

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Левитс считает "пробелом в международном праве" то, что сегодня ни один международный суд не имеет компетенции расследовать преступления агрессии, в том числе агрессии Росси против Украины. Создание спецтрибунала с такой компетенцией, по его мнению, юридически возможно, но для этого необходима политическая воля.

"Без основанного на международном праве миропорядка мир снова рискует оказаться в хаосе войны", – сказал Левитс.

Латвийский президент указал на соответствия между российским режимом и немецким национал-социализмом времен Гитлера и положительно оценил то, как общество Германии сумело "безжалостно переосмыслить свое прошлое" и на этой основе выстроило прочный фундамент для воплощения принципов демократии, в то время как в России ничего подобного сделано не было, что и привело к "возрождению варварской идеологии российского империализма".

Всенародный день скорби в Германии – день памяти жертв войн и беззакония. В этот день в бундестаге проводится официальная памятная церемония. 

  • 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
  • 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Сергій Бережний
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Эгилс Левитс Специальный трибунал преступление агрессии
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