Поражение России означает безопасность для всей Европы – Анджей Дуда
25.11.2022, 13:50
Анджей Дуда (Фото -Twitter Kancelaria Prezydenta)
Поражение России в ее агрессии против Украины означает возвращение безопасности для Европы. Об этом заявил в выступлении на саммите Вышеградской четверки президент Польши Анджей Дуда, сообщает Twitter его канцелярии.
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"Безопасная Европа – это Европа, в которой нынешняя Россия потерпела политическое, военное и экономическое поражение. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и всю остальную Европу", – заявил Дуда.
- 22 ноября Дуда заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.
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