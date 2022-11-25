Поражение России означает безопасность для всей Европы – Анджей Дуда

Поражение России в ее агрессии против Украины означает возвращение безопасности для Европы. Об этом заявил в выступлении на саммите Вышеградской четверки президент Польши Анджей Дуда, сообщает Twitter его канцелярии.

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"Безопасная Европа – это Европа, в которой нынешняя Россия потерпела политическое, военное и экономическое поражение. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и всю остальную Европу", – заявил Дуда.

22 ноября Дуда заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло.

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Сергій Бережний

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