Порошенко и Зеленский не могли остановить постройку СП-2, уверены 41% украинцев – Рейтинг

Украина не могла остановить строительство газопровода Северный поток-2, ответственность за это не несут ни президент Владимир Зеленский, ни пятый президент Петр Порошенко, уверены 41% украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг в начале сентября 2021 года.

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Ответственность за то, что Украина не смогла остановить строительство СП-2, на Порошенко возлагают 20% опрошенных, на Зеленского – 3%, на них обоих в равной степени – 26%. 41% уверены, что Украина не могла остановить строительство СП-2, и президенты за это ответственности не несут. 10% затруднились с ответом.

При этом знают о строительстве СП-2 50% опрошенных, что-то слышали 31%, ничего не слышали 18%.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что США и Германия все еще могут остановить запуск Северного потока-2.

В заявлении относительно стратегического партнерства между Украиной и США сказано, что Северный поток-2 – угроза для европейской энергетической безопасности.

Денис Юдин

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