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Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады, пожали друг другу руки: фото

Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады, пожали друг другу руки: фото - Фото
Скриншот видео
04.03.2020, 20:04

Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко пообщались возле президиума Верховной Рады

Действующий президент Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко поговорили один на один в Верховной Раде перед началом рассмотрения парламентом вопроса назначения нового состава правительства.

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Разговор произошел вскоре после того, как представители фракций Голос и Европейская солидарность пришли к президиуму Рады и пообщались там с Зеленским, Разумковым и Стефанчуком.

Когда они разошлись, Порошенко и Зеленский несколько минут разговаривали один на один и по завершении беседы пожали друг другу руки.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)
  • Сегодня Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата. Также парламент проголосовал за назначение новым премьером Дениса Шмыгаля и утвердил новый состав правительства.
Медведева Наталия
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Владимир Зеленский Петр Порошенко
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