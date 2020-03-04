Порошенко и Зеленский поговорили в президиуме Рады, пожали друг другу руки: фото

Скриншот видео

Действующий президент Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко поговорили один на один в Верховной Раде перед началом рассмотрения парламентом вопроса назначения нового состава правительства.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Разговор произошел вскоре после того, как представители фракций Голос и Европейская солидарность пришли к президиуму Рады и пообщались там с Зеленским, Разумковым и Стефанчуком.

Когда они разошлись, Порошенко и Зеленский несколько минут разговаривали один на один и по завершении беседы пожали друг другу руки.

Сегодня Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата. Также парламент проголосовал за назначение новым премьером Дениса Шмыгаля и утвердил новый состав правительства.