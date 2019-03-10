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10.03.2019, 00:04

Порошенко назвал дальнейшие действия по аудиту Укроборонпрома

Порошенко назвал дальнейшие действия по аудиту Укроборонпрома - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент считает, что аудитом Укроборонпрома должна заняться "одна из четырех всемирно аудиторских компаний"

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Аудит госконцерна Укроборонпром должна осуществлять одна из четырех всемирно аудиторских компаний. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, аудит Укроборонпрома желательно, чтобы "делала одна из четырех всемирно аудиторских компаний".

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"Другие - меньший уровень доверия", - пояснил Порошенко.

Президент добавил, что правительственная аудиторская служба и Счетная палата и другие соответствующие органы "будут привлечены к ревизии каждого контракта".

"Третье - расследование совершенных преступлений. Если это чиновники высокого ранга - это компетенция НАБУ и САП. Все понимают, что президент не имеет никакого влияния на эти расследования, расследование должно быть независимым", - подчеркнул Порошенко.

Расследовать преступление и проинформировать общество должны, если обнаружат, ГПУ, ГБР "или любой, кто его обнаружит".

Тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

6 февраля, Порошенко пообещал провести международный аудит госконцерна Укроборонпром в свете скандального журналистского расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" о коррупции в оборонном секторе. По данным журналистов, к ней причастны глава концерна Павел Букин и первый зам секретаря СНБО, а также бизнес-партнер президента, Олег Гладковский.

 

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Теги: петр порошенко, аудит, укроборонпром
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