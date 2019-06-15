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15.06.2019, 21:03

Порошенко назвал пять кандидатов-мажоритарщиков от своей партии

Порошенко назвал пять кандидатов-мажоритарщиков от своей партии - Фото
Фото: eurosolidarity.org

Лидер Европейской солидарности представил кандидатов в округах Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко представил кандидатов, которые будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам области. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Солидарности.

В 83 округе от партии идет Алексей Петечел - ученый, кандидат юридических наук, преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, член исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета.

В 84 округе Европейскую солидарность представляет народный депутат Михаил Довбенко.

В 86 округе идет Остап Дзеса, председатель фракции Европейской солидарности в областном совете.

В 87 округе партию представляет Юрий Голиней, депутат областного совета.

В 89 округе идет заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Сергей Басараб.

Петр Порошенко отметил, что четверо из пяти кандидатов в округах Ивано-Франковской области от Европейской солидарности - это представители местного самоуправления.

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Вчера Порошенко сказал, что надеется объединиться с пропрезидентской партией Слуга народа в Верховной Раде для того, чтобы продолжить движение Украины в Европейский Союз и НАТО".

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Теги: верховная рада, Петр Порошенко, выборы, мажоритарка, европейская солидарность
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