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24.04.2019, 20:27

Порошенко считает досрочные выборы в Раду опасными – депутат БПП

Порошенко считает досрочные выборы в Раду опасными – депутат БПП - Фото
Нина Южанина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Нины Южаниной, сейчас нужно сохранить стабильность

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Президент Петр Порошенко не будет настаивать на проведении досрочных выборов в Верховную Раду ради сохранения политической стабильности. Об этом в эфире Hromadske заявила депутат от БПП Нина Южанина.

Журналист поинтересовался, не было бы БПП сейчас выгодно пойти на досрочные парламентские выборы.

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"Как сказал Петр Алексеевич, мы готовы пойти и на досрочные выборы, и на срочные ... Но у нас нет такой позиции точно, потому что сейчас как раз такой период большой турбулентности, большой ответственности финансовой по своим обязательствам по возвращению государственного долга. Поэтому Петр Алексеевич оценивает эту ситуацию досрочных парламентских выборов очень опасной", - ответила Южанина.

По ее словам, сейчас нужно сохранить стабильность.

"И сейчас надо сохранить эту стабильность, чтобы и правительство работало, и парламент предоставил возможность в конце концов новому президенту с его командой хоть что-то озвучить из действий, которые планируются", - сказала Южанина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет.

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Теги: нина южанина, Петр Порошенко, выборы, рада
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