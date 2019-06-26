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26.06.2019, 21:22

Порошенко о суде по проспектам Бандеры и Шухевича: Это не судья

Порошенко о суде по проспектам Бандеры и Шухевича: Это не судья - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Пятый президент подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки

Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение об отмене названия проспектов Бандеры и Шухевича в столице, вернув им прежние названия. Он подчеркнул, что судьи ОАСК не прошли аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Порошенко заявил, что уже связался с руководством фракции Солидарность в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц. "Мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не допустит", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

"Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве", - подчеркнул Порошенко.

Ранее ОАСК отменил декоммунизацию двух столичных проспектов. Киевские власти подадут апелляцию. В Окружном админсуде Киева заявили, что отменили переименование проспектов Ватутина и Московского в проспекты Шухевича и Бандеры якобы из-за нарушения процедуры переименования и по причине "отсутствия надлежащего обоснования". 

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Теги: Петр Порошенко, декоммунизация, киев
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