Порошенко о суде по проспектам Бандеры и Шухевича: Это не судья

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко возмущен решением Окружного административного суда Киева, который накануне принял решение об отмене названия проспектов Бандеры и Шухевича в столице, вернув им прежние названия. Он подчеркнул, что судьи ОАСК не прошли аттестацию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Порошенко заявил, что уже связался с руководством фракции Солидарность в Киевсовете, чтобы городские депутаты еще раз проголосовали за переименование улиц. "Мы еще раз приняли решение и дали по рукам этим горе-судьям, которые думают, что завтра они переименуют Украину в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Никто этой возможности не даст, никто реванша не допустит", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что решение принимал суд, который не успели реформировать, а судьи не прошли необходимую процедуру проверки.

"Это не судья: в нереформированном Киевском окружном суде ни он, ни весь коллектив суда не ходил ни на аттестации, ни на экзамены. А сегодня он принимает решение об отмене названий улиц в Киеве", - подчеркнул Порошенко.

Ранее ОАСК отменил декоммунизацию двух столичных проспектов. Киевские власти подадут апелляцию. В Окружном админсуде Киева заявили, что отменили переименование проспектов Ватутина и Московского в проспекты Шухевича и Бандеры якобы из-за нарушения процедуры переименования и по причине "отсутствия надлежащего обоснования".