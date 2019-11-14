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Порошенко одобрил атаку Луценко на посла США - показания Кента

Порошенко одобрил атаку Луценко на посла США - показания Кента - Фото
Джордж Кент (Фото - EPA)
14.11.2019, 13:09

По словам американского дипломата, о поддержке действий экс-генпрокурора пятым президентом ему сообщили пять высокопоставленных источников в Киеве

Пятый президент Петр Порошенко дал согласие на то, чтобы бывший тогда генпрокурором Юрий Луценко передал личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию, которая привела к отставке посла США в Украине Мари Йованович, утверждает зампомощника госсекретаря США Джордж Кент в показаниях по расследованию дела об импичменте Дональда Трампа.

По словам Кента, в марте 2019-го посол США в ЕС Гордон Сондленд убеждал Порошенко остановить "атаку" на Йованович, которая началась после визита Луценко в Нью-Йорк для встречи с Джулиани. Об этой встрече Кенту рассказал глава МВД Арсен Аваков. Луценко летал к Джулиани "кидаться грязью", передает Кент слова Авакова, "в вас, в Машу (Йованович, - ред.) и других".

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По утверждению Кента, в мае "премьер (тогда им был Владимир Гройсман, - ред.), и трое министров, и бывший премьер министр" рассказали ему, что Порошенко якобы "одобрил атаку".

"Позвольте мне быть осторожным", - сказал Кент, - "Он одобрил, чтобы Луценко передал Джулиани информацию, которая привела к атаке на посла Йованович".

Также Кент заявил, что несколько источников в Украине говорили ему, что Луценко старается убедить Тармпа поддержать переизбрание Порошенко.

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Рудольф Джулиани Петр Порошенко юрий луценко импичмент Джордж Кент
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