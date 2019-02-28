Порошенко провел перестановки послов в шести странах

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Вчера, 27 февраля, президент Петр Порошенко уволил двух и назначил трех послов в шести разных странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Уволены посол в Египте - 50-летний Геннадий Латий (работал на этой должности с января 2015 года) и посол в Катаре - 65-летний Евгений Микитенко, который занимал эту должность с декабря 2012-го.

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Послом в Латвии назначен 54-летний Александр Мищенко (с февраля 2011-го по конец 2018-го - посол в Азербайджане), а работавший дипломатом в Польше 46-летний Владислав Каневский - в Баку.

49-летний Вадим Вахрушев стал послом Украины в Саудовской Аравии (с октября 2014 года) и Йемене по совместительству. С октября 2015-го работал также послом в Омане.