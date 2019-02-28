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28.02.2019, 10:43

Порошенко провел перестановки послов в шести странах

Порошенко провел перестановки послов в шести странах - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Речь идет об увольнениях и назначениях украинских дипломатов в Латвии, Азербайджане, Египте, Катаре, Йемене и Саудовской Аравии

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Вчера, 27 февраля, президент Петр Порошенко уволил двух и назначил трех послов в шести разных странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Уволены посол в Египте - 50-летний Геннадий Латий (работал на этой должности с января 2015 года) и посол в Катаре - 65-летний Евгений Микитенко, который занимал эту должность с декабря 2012-го.

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Послом в Латвии назначен 54-летний Александр Мищенко (с февраля 2011-го по конец 2018-го - посол в Азербайджане), а работавший дипломатом в Польше 46-летний Владислав Каневский - в Баку.

49-летний Вадим Вахрушев стал послом Украины в Саудовской Аравии (с октября 2014 года) и Йемене по совместительству. С октября 2015-го работал также послом в Омане.

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Теги: увольнение, МИД, Египет, Азербайджан, Латвия, назначение, посол, йемен, Катар
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