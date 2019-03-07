Порошенко рассказал, кто может провести аудит Укроборонпрома

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Аудит госконцерна Укроборонпром проведет "респектабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия". Сейчас концерн, правительство и СНБО должны начать процесс подбора аудитора. Об этом в интервью украинским телеканалам сказал президент Петр Порошенко.

"Очень хорошо было бы, если бы это была одна из компаний большой четверки или большой пятерки, у которой безупречная репутация", - сказал он.

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Тендер для компаний-аудитор проведут в течение двух месяцев, а сам аудит "точно должен быть завершен до конца этого года", сказал президент.

Кроме аудита будет также ревизия украинскими правоохранительными органами, а также украинскими аудиторскими службами, которые проанализируют контракты и будут иметь доступ, в том числе, и к секретным документам.

Результаты аудита, уточнил президент, будут опубликованы для общества.

Ранее сегодня программа Наші гроші сообщила, что тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать президент, был объявлен еще в 2017 году.