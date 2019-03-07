Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 20:04

Порошенко рассказал, кто может провести аудит Укроборонпрома

Порошенко рассказал, кто может провести аудит Укроборонпрома - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

"Международная компания с высоким уровнем доверия", - сказал президент

Реклама
Реклама

Аудит госконцерна Укроборонпром проведет "респектабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия". Сейчас концерн, правительство и СНБО должны начать процесс подбора аудитора. Об этом в интервью украинским телеканалам сказал президент Петр Порошенко.

"Очень хорошо было бы, если бы это была одна из компаний большой четверки или большой пятерки, у которой безупречная репутация", - сказал он.

Реклама

Тендер для компаний-аудитор проведут в течение двух месяцев, а сам аудит "точно должен быть завершен до конца этого года", сказал президент.

Кроме аудита будет также ревизия украинскими правоохранительными органами, а также украинскими аудиторскими службами, которые проанализируют контракты и будут иметь доступ, в том числе, и к секретным документам.

Результаты аудита, уточнил президент, будут опубликованы для общества.

Ранее сегодня программа Наші гроші сообщила, что тендер на международный аудит государственного концерна Укроборонпром, который пообещал инициировать президент, был объявлен еще в 2017 году. 

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, аудит, укроборонпром
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 