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17.04.2019, 17:07

Порошенко: С Зеленским могут вернуться полномочия Януковича

Порошенко: С Зеленским могут вернуться полномочия Януковича - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий глава государства Петр Порошенко предостерег, что в случае победы Зеленского Украина может вернуться к Конституции 1996 года

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В случае победы на выборах президента Украины кандидата Владимира Зеленского есть риск реставрации Конституции образца 1996 года и узурпации власти. Такое мнение выразил действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, на встрече с представителями общественных организаций, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос о конституционных полномочиях президента, Порошенко напомнил, что работает в условиях Конституции 2004 года, по которой полномочия главы государства ограничены.

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"Я не стремился и не буду стремиться увеличивать полномочия. Более того, мы будем их сокращать", - сказал он.

Президент пояснил, что в планах внести изменения по децентрализации и ликвидировать должности глав районных и областных администраций.

"Если в планах другого кандидата в президенты будет возврат к Конституции 1996 года... думаю, что это будет узурпация власти. И такие планы также есть. И мы должны отдавать себе отчет, насколько ответственный выбор 21 апреля", - заявил Порошенко.

После прихода к власти президента Виктора Януковича Конституционный суд вернул своим решением редакцию Конституции 1996 года с более широкими полномочиями президента и сокращенными полномочиями Верховной Рады. 22 февраля 2014 года, сразу после побега Януковича в Россию, парламент вернул в Конституцию изменения 2004 года.

8 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте должен быть принят и он готов к обсуждению его в Раде.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, конституция, выборы-2019
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