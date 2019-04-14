Должность губернатора будет ликвидирована - Порошенко

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, планирует после переизбрания внести изменения в Конституцию и ликвидировать должности глав областных государственных администраций. Об этом он заявил во время выступления на НСК Олимпийский, передает корреспондент LIGA.net.

"Должности глав будут ликвидированы", - сказал он.

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Порошенко пояснил, что исполнительная власть на местах будет передана громадам. А префекты с контрольными функциями будут отвечать за сохранение территориальной целостности.

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