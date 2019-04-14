Порошенко сказал, кого не отправит в отставку после переизбрания

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, не собирается менять глав Министерства иностранных дел Павла Климкина и Министерства обороны Степана Полторака в случае победы на выборах. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время выступления на НСК Олимпийский, передает корреспондент LIGA.net.

"Когда мы говорим о министерстве внутренних дел и министерстве обороны, я хочу напомнить, что у нас парламентско-президентская республика. Президент может только предлагать на вакантные должности. Министры после выборов президента в отставку не уходят. Я отправлять их в отставку не собираюсь", - сказал он.

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Порошенко добавил, что после парламентских выборов воспользуется своим правом и предложит кандидатуры.

"Страна знает, кто представляет дипломатов при президенте Порошенко. Это министр иностранных дел Климкин и главный внешнеполитический советник Елисеев. Вы их знаете? Это не коты в мешке, все понятно", - сказал он.

Полторак, отметил Порошенко, тоже пользуется его доверием: "Я доволен его работой".

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