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30.04.2019, 13:31

Порошенко уволил брата экс-кандидата от России в главы Интерпола

Порошенко уволил брата экс-кандидата от России в главы Интерпола - Фото
Игорь Прокопчук (фото - документы ОБСЕ)

Президент Петр Порошенко уволил с должности постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и назначил на его место Евгения Цимбалюка

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Президент Петр Порошенко назначил постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка, уволив при этом его предшественника Игоря Прокопчука. Об этом говорится на официальном сайте АП.

До 20 июня 2018 года Цимбалюк был послом Украины в Республике Кения и также занимал должность посла в Союзе Коморских Островов, Руанде, Танзании, постоянного представителя Украины при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и постпредом Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат).

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Одним из указов президента было увольнение с должности постпреда Украины Игоря Прокопчука. 

21 ноября 2018 года на пост главы Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. На эту должность претендовал россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Нацбюро Интерпола МВД РФ и последние два года являлся вице-президентом Интерпола. Позднее выяснилось, что постпред Украины при ОБСЕ в Вене Игорь Прокопчук - его родной младший брат. До этого Прокомпучк-младший был послом Украины в Литве. 

Глава МИД Павел Климкин тогда вступился за Прокопчука и сказал, что родственные связи не могут был "мерилом порядочности", а самого постпреда Украины при ОБСЕ в Вене назвал патриотом.

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Теги: Петр Порошенко, увольнение, обсе, вена, игорь прокопчук, постпред
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