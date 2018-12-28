Порошенко уволил посла в Азербайджане и уехал на юг

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Вчера вечером, 27 декабря, президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Пока нет информации, кто будет назначен на эту должность взамен Мищенко.

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Кроме того, пишет Укринформ, сегодня президент побывает с рабочим визитом в Одесской области, где ознакомится с работой нового украинско-молдавского пункта пропуска возле села Паланка.

Пункт пропуска на карте региона:

Также планируется участие Порошенко в молебне в храме села Мирное Беляевского района.