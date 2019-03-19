Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

49-летний Валерий Бондарь был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, где он отвечал за вопросы общественной безопасности. Указ об этом подписал вчера, 18 марта, президент Петр Порошенко.

Генерал-майор после увольнения зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии генерала-полковника Юрия Аллерова.

Реклама

На должность в НГУ Бондарт был назначен 7 июня 2017, а до того работал начальником штаба Главного управления НГУ.

Бондарь учился в Калининградском высшем инженерном училище инженерных войск (1991 год), в 1999 году закончил также Киевский институт внутренних дел по специальности "Правоведение", а в 2006-м - и Нацакадемию обороны Украины.

Стаж военной службы и службы в Нацгвардии - более 30 лет. Отмечен орденом Даниила Галицкого.

Фото: пресс-служба НГУ

На днях Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко, назначив его замглавы МИД.