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19.03.2019, 06:59

Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

На этой должности генерал-майор Валерий Бондарь проработал более 20 месяцев

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49-летний Валерий Бондарь был уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, где он отвечал за вопросы общественной безопасности. Указ об этом подписал вчера, 18 марта, президент Петр Порошенко.

Генерал-майор после увольнения зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии генерала-полковника Юрия Аллерова.

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На должность в НГУ Бондарт был назначен 7 июня 2017, а до того работал начальником штаба Главного управления НГУ.

Бондарь учился в Калининградском высшем инженерном училище инженерных войск (1991 год), в 1999 году закончил также Киевский институт внутренних дел по специальности "Правоведение", а в 2006-м - и Нацакадемию обороны Украины.

Стаж военной службы и службы в Нацгвардии - более 30 лет. Отмечен орденом Даниила Галицкого.

Фото: пресс-служба НГУ

На днях Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божко, назначив его замглавы МИД.

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Теги: увольнение, нацгвардия, валерий бондарь
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