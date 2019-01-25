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25.01.2019, 20:53

Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО о военном положении

Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО о военном положении - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Решение об итогах введения военного положения в Украине вступает с силу со дня опубликования соответствующего указа

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Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об итогах введения военного положения в Украине. Соответствующий указ №17/2019 от 25 января опубликован на сайте президента, текст решения СНБО не обнародуется, поскольку является секретным.

Контроль за выполнением этого решения СНБО возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

26 декабря Порошенко объявил о завершении режима военного положения в 10 областях, введенного на 30 дней после агрессивных действий со стороны России, которая 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляла и захватила три украинские корабля и захватила в плен 24 украинских моряка.

При этом СНБО на заседании 26 декабря рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану госграницы с РФ и осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу.

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Теги: снбо, военное положение, петр порошенко
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