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13.05.2019, 21:24

Порошенко: Я заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Порошенко: Я заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского - Фото
Фото: president.gov.ua

Отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов

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Действующий президент Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом Порошенко сказал в интервью журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщает пресс-служба АП.

"Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка относительно скорейшего вступления господина Зеленского в должность", - заявил Порошенко.

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Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов.

"С одной стороны - политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры", - подчеркнул Порошенко.

"Сегодня нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы устроило и украинский народ, и избранного президента, и обеспечило бы защиту демократии и конституционного процесса", - резюмировал действующий президент.

Зеленский настаивает на 19 мая, он обратился к Раду с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, рада, инаугурация
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