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Порошенко: Зеленский - не Голобородько, это точно

Порошенко: Зеленский - не Голобородько, это точно - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)
30.07.2019, 06:23

Это в кино президент ездил на велосипеде и расстреливал парламент. В жизни все по-другому, говорит пятый президент Украины

Пятый президент Петр Порошенко говорит, что будет рад, если выбор украинцев - нынешний глава государства Владимир Зеленский и его партия Слуга народа - оправдается, и страна станет сильнее и лучше при нынешней власти. Но считает, что эта команда продавала людям воздух, о чем рассказал Украинской правде

"Это была блестяще проведенная Зеленским кампания. На востоке, западе, в центре сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я должен это признать", - сказал он.

Пока предыдущая власть несла на проигранных выборах пятилетнее "бремя ответственности" за страну, говорит Порошенко, Зеленский предлагал избирателям надежду и "шарики".

"Буду счастлив, если этот их выбор оправдается. <...> Аргументом "за" вместо нашего бремени ответственности были фильмы "Сваты", "Слуга народа", ведомость 95 Квартала и виртуальная жизнь, что умелыми технологическими механизмами перекладывали на реальную жизнь. Вот тут я могу точно сказать, что этого не будет. <...> Зеленский - не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая сработала", - пояснил он.

При этом сейчас Порошенко настроены конструктивно к монобольшинству, которое будет в Раде.

"Абсолютно. Я настроен точно не контра, а проукраински", - резюмировал он.

Финальные результаты досрочных выборов в Раду: 43,16% — Слуга народа, 13,05% — ОПЗЖ, 8,18% — Батькивщина, 8,10% — Евросолидарность, 5,82% — Голос.

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Слуга народа Владимир Зеленский Петр Порошенко выборы
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