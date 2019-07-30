Порошенко: Зеленский - не Голобородько, это точно

Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)

Пятый президент Петр Порошенко говорит, что будет рад, если выбор украинцев - нынешний глава государства Владимир Зеленский и его партия Слуга народа - оправдается, и страна станет сильнее и лучше при нынешней власти. Но считает, что эта команда продавала людям воздух, о чем рассказал Украинской правде.

"Это была блестяще проведенная Зеленским кампания. На востоке, западе, в центре сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я должен это признать", - сказал он.

Пока предыдущая власть несла на проигранных выборах пятилетнее "бремя ответственности" за страну, говорит Порошенко, Зеленский предлагал избирателям надежду и "шарики".

"Буду счастлив, если этот их выбор оправдается. <...> Аргументом "за" вместо нашего бремени ответственности были фильмы "Сваты", "Слуга народа", ведомость 95 Квартала и виртуальная жизнь, что умелыми технологическими механизмами перекладывали на реальную жизнь. Вот тут я могу точно сказать, что этого не будет. <...> Зеленский - не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая сработала", - пояснил он.

При этом сейчас Порошенко настроены конструктивно к монобольшинству, которое будет в Раде.

"Абсолютно. Я настроен точно не контра, а проукраински", - резюмировал он.

Финальные результаты досрочных выборов в Раду: 43,16% — Слуга народа, 13,05% — ОПЗЖ, 8,18% — Батькивщина, 8,10% — Евросолидарность, 5,82% — Голос.