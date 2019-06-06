Портнов назвал сумму, которую хочет взыскать с бывших властей

Андрей Портнов (скриншот)

Вернувшийся в Украину бывший глава АП при Януковиче Андрей Портнов собирается вскоре получить через суд $300 000 за "ущерб", который ему якобы нанесли чиновники и органы госвласти при пятом президенте Петре Порошенко. Об этом он пишет у себя в Telegram-канале.

"Первая сумма иска к взысканию составляет эквивалент 300 тысяч долларов США", - заявил юрист.

По данным Портнова, 18 июня в Печерском районном суде Киева состоится первое заседание по его иску против госорганов, чиновников Генпрокуратуры и МИД, в частности, посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко, затем подал их. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

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