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06.06.2019, 06:52

Портнов назвал сумму, которую хочет взыскать с бывших властей

Портнов назвал сумму, которую хочет взыскать с бывших властей - Фото
Андрей Портнов (скриншот)

Для начала, говорит экс-топ-чиновник времен Януковича, он хочет взыскать до трети миллиона долларов "ущерба"

Вернувшийся в Украину бывший глава АП при Януковиче Андрей Портнов собирается вскоре получить через суд $300 000 за "ущерб", который ему якобы нанесли чиновники и органы госвласти при пятом президенте Петре Порошенко. Об этом он пишет у себя в Telegram-канале.

"Первая сумма иска к взысканию составляет эквивалент 300 тысяч долларов США", - заявил юрист.

По данным Портнова, 18 июня в Печерском районном суде Киева состоится первое заседание по его иску против госорганов, чиновников Генпрокуратуры и МИД, в частности, посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Портнов вернулся в Украину 19 мая и сходу пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко, затем подал их. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к Портнову у ГПУ нет вопросов.

Читайте мнение: Портнов приехал мстить, или От сволочи слышу

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Теги: компенсация, андрей шевченко, Андрей Портнов
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