Портнов о ситуации с КНУ: "Продолжаю заниматься Порошенко"

Андрей Портнов (скриншот)

Бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов заявил, что "спокойно" принял решение руководства Киевского национального университета им. Шевченко отменить приказ о его приеме на работу. Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он продолжает "заниматься Порошенко".

"Администрация Национального университета имени Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

19 июня стало известно, что Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ. Его восстановили с 1 сентября этого года по 30 июня 2020-го.

20 июня под красным корпусом КНУ собрались протестующие с требованием отменить приказ о назначении Портнова. Ректор вуза Леонид Губерский выполнил требование активистов.

Как известно, Портнов инициировал пять уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко.