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Португалия изменила правила въезда для украинцев – нужны вакцинация от COVID-19 и ПЦР-тест

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 23:38
Португалия изменила правила въезда для украинцев – нужны вакцинация от COVID-19 и ПЦР-тест - Фото
COVID-сертификат (фото - diia.gov.ua)

С 1 декабря Португалия изменила правила въезда для украинских туристов – необходимо предоставлять документы и о вакцинации против коронавируса, и об отрицательном тесте на COVID-19. Об этом сообщает посольство Украины в Португалии.

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Как отмечается, Украина отнесена к странам, в отношении которых Португалия применяет ограничения в соответствии с рекомендациями Евросоюза в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ограничения вводятся с 1 декабря 2021-го по 9 января 2022 года для "неважных" (в том числе туристических) путешествий на континентальную территорию Португалии.

Для въезда в Португалию украинцам потребуются два видо документов:

1) справка об отрицательном результате теста на COVID-19 – принимаются результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до подачи документа, или быстрый лабораторный тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до подачи документа;

2) европейский COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте) или украинский цифровой сертификат о выздоровлении или полном курсе вакцинации (Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech), сгенерированный в приложении "Дия" (с QR-кодом, в бумажном или в электронном варианте, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки).

  • 25 ноября Евросоюз рекомендовал девятимесячный срок действия сертификата о вакцинации против COVID-19 для поездок в блок, а также предложил уделять приоритетное внимание привитым путешественникам.
  • С февраля 2022 года в Австрии и Греции планируют штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса.

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Наталия Медведева
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португалия коронавирус туризм
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